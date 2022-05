Prima parte della settimana con generale bel tempo in Sicilia. Sporadici annuvolamenti sono possibili al pomeriggio di lunedì nella Sicilia Nord occidentale ma senza precipitazioni presenti, invece, in altre regioni del Sud. il bel tempo si manterrà per i giorni a seguire con possibili annuvolamenti pomeridiani o serali ma senza pioggia e con temperature stabili e primaverili. Ecco, nel dettaglio, le previsioni:

LUNEDI’ 02 MAGGIO

Nord: La giornata sarà caratterizzata da una mattinata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà interessare i settori alpini, sempre sole altrove.

Centro: La giornata trascorrerà con una mattinata soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio scoppieranno alcuni temporali sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, sempre sole altrove.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da una mattinata prevalentemente soleggiata, mentre nel pomeriggio ci saranno alcune precipitazioni su settori appenninici e Puglia meridionale.

MARTEDI’ 03 MAGGIO

Nord: Mattinata prevalentemente soleggiata con cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio scoppieranno numerosi temporali su Alpi, Prealpi e zone vicine ad esse. Sole prevalente in Pianura Padana.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da una mattinata decisamente soleggiata mentre nel pomeriggio potranno scoppiare alcuni temporali sugli Appennini e zone vicine ad essi.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o con nubi sparse, al pomeriggio, sui settori appenninici.

MERCOLEDI’ 04 MAGGIO

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso molto nuvoloso e con precipitazioni che si alterneranno a schiarite. Le piogge saranno più probabili su Alpi e Prealpi.

Centro: La giornata trascorrerà con una mattinata soleggiata, poi, nel pomeriggio si accenderà l’instabilità su Appennini e zone vicine e nel frattempo peggiorerà in Sardegna con piogge.

Sud: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o solo localmente con nubi sparse. Temperature massime tra 19 e 23 gradi.