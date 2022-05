Per lunedì 2 maggio, atteso un miglioramento

Le condizioni meteorologiche sono in peggioramento nella giornata di domenica 1 maggio. Si sente l’effetto del centro di bassa pressione ancora attivo sul Nord Africa. Cieli molto nuvolosi o coperti su Sicilia con possibilità di brevi e locali piovaschi (accompagnati da ingenti concentrazioni di polveri dal deserto del Sahara) su Ragusano, Siracusano, Agrigentino, Ennese e Catanese, in parziale estensione ai rilievi settentrionali dell’isola.

Venti moderati da N-NE sulla Sicilia orientale, deboli variabili altrove. Mosso il Canale di Sicilia, poco mossi lo Ionio e il basso Tirreno.

Temperature in nuova diminuzione

Scendono ancora le temperature sia nei valori massimi che minimi. Previsti 19 gradi ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 20 a Catania, 13 ad Enna, 20 a Messina, 20 a Palermo, 20 a Ragusa, 20 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata un cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni al Nordest e sulla Lombardia orientale, sarà più soleggiato sul resto delle regioni.

Centro: Cielo molto nuvoloso o anche coperto su Toscana, Umbria, Abruzzo e Marche, anche con locali piogge o temporali. Nubi sparse sul resto delle regioni peninsulari, più sereno in Sardegna.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso sui settori appenninici.

Per lunedì 2 maggio, atteso un miglioramento

Per lunedì 2 maggio, il nucleo freddo in quota giunto domenica a ridosso dell’arco alpino scivola tra l’Adriatico e i Balcani, accompagnato da un flusso di correnti settentrionali. Avvio di giornata discreto e spesso soleggiato nell’isola. Nelle ore centrali del giorno tendenza allo sviluppo di addensamenti cumuliformi nelle aree interne a ridosso dell’Etna, con possibilità di brevi acquazzoni pomeridiani, in rapida cessazione serale. Temperature in rialzo. Venti moderati da O-NO, in rinforzo sul Canale di Sicilia e sullo Stretto di Messina. Mari: poco mosso il Tirreno, mossi gli altri bacini.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da una mattinata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà interessare i settori alpini, sempre sole altrove.

Centro: La giornata trascorrerà con una mattinata soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio scoppieranno alcuni temporali sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, sempre sole altrove.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da una mattinata prevalentemente soleggiata, mentre nel pomeriggio ci saranno alcune precipitazioni su settori appenninici e Puglia meridionale.