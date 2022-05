Per sabato 14 maggio, giornata soleggiata

Anticiclone in ulteriore rinforzo sul Mediterraneo, garantirà condizioni di stabilità atmosferica in Sicilia per la giornata di venerdì 13 maggio. Sole quasi ovunque. Nuvole occasionali. Non sono previste piogge e precipitazioni di sorta. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Temperature in lieve aumento, valori primaverili

Temperature primaverili nell’isola. Valori in leggero aumento sia minimi che massime. Le temperature massime oscilleranno tra i 20 ed i 25 gradi. Previsti 24 gradi ad Agrigento, 24 a Caltanissetta, 25 a Catania, 20 ad Enna, 24 a Messina, 23 a Palermo, 24 a Ragusa, 25 a Siracusa, 24 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Dopo una mattinata prevalentemente soleggiata, nel pomeriggio giungeranno temporali sulle Alpi del Triveneto. Entro sera cielo coperto al Nordovest. Temperature stabili.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature stabili.

Per sabato 14 maggio, giornata soleggiata

L’alta pressione seguiterà a garantire condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio da mosso a poco mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da una mattinata prevalentemente soleggiata, nel pomeriggio invece scoppieranno dei temporali su Alpi, Prealpi e medio/alte pianure. Clima estivo.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o con più nubi solo sulla Toscana interna.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o con più nubi solo sulla Basilicata interna.