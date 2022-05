Per mercoledì 1 giugno, prosegue il caldo

In campo di alte pressioni abbraccia le nostre regioni e determina una giornata di sole sulla Sicilia per la giornata di martedì 31 maggio. Da segnale il passaggio di nubi alte e stratiformi. Venti deboli in rotazione da Sud.

Temperature estive, in aumento

Temperature in aumento su valori estivi, massime fino a 30-32°C nelle pianure interne. Previsti 32 gradi ad Agrigento, 34 a Caltanissetta, 33 a Catania, 30 ad Enna, 32 a Messina, 32 a Palermo, 34 a Ragusa, 31 a Siracusa, 34 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da qualche pioggia sui confini alpini e cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente poco nuvoloso.

Resto del Sud: Torna l’anticiclone a matrice sub-tropicale. La giornata trascorrerà con il bel tempo, il sole non avrà alcun problema a splendere ovunque.

Per mercoledì 1 giugno, prosegue il caldo

L’anticiclone africano si impossessa della Penisola garanzia di tempo stabile e clima caldo per il periodo su Campania, Calabria e Sicilia. Da segnalare solo degli addensamenti a carattere sparso con locali foschie nelle pianure interne. Temperature in aumento con valori massimi da estate inoltrata, punte di 33-35°C nelle vallate interne. Venti a regime di brezza. Mare poco mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo e qualche temporale di calore sulle Alpi del Triveneto. Clima caldo.

Centro: In questa giornata il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo sereno e privo di nubi. Temperature fino a 33 gradi di giorno.

Resto de Sud: Sulle nostre regioni domina l’alta pressione sub-tropicale. La giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno.