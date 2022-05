Già passata quasi senza lasciare tracce l’ondata di maltempo abbattutasi sabato pomeriggio e sera su alcune regioni del Sud Italia e in particolare sulla Sicilia. Il caldo è tornato prepotente con temperature massimo più alte rispetto alla scorsa settimana e con il sol che non ha alcun ostacolo a splendere sulla Sicilia con un vero e proprio anticipo d’estate.

Sono le previsioni del sito iLMeteo.it che riguardano l’Italia e in particolare il Sud per i prossimi giorni, fino a metà settimana. Ecco nel dettaglio cosa accadrà, giorno per giorno e zona per zona.

LUNEDI’ 30 MAGGIO

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo nuvoloso o a tratti coperto. Qualche piovasco sui confini alpini, isolato in pianura.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto al mattino e da qualche temporale tra perugino e pesarese nel pomeriggio.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

MARTEDI’ 31 MAGGIO

Nord: La giornata sarà caratterizzata da qualche pioggia sui confini alpini e cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno.

Sud: Torna l’anticiclone a matrice sub-tropicale e con esso potrebbe arrivare un ulteriore rialzo delle temperature durante il giorno. La giornata trascorrerà con il bel tempo, il sole non avrà alcun problema a splendere ovunque.

MERCOLEDI’ 01 GIUGNO

Nord: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo e qualche temporale di calore sulle Alpi del Triveneto. Clima caldo.

Centro: In questa giornata il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo sereno e privo di nubi. Temperature fino a 33 gradi di giorno.

Sud: Sulle nostre regioni domina l’alta pressione sub-tropicale. La giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno.