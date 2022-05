Il caso di via Primo Carnera

Ci risiamo: bastano quindici minuti di pioggia per mandare sott’acqua interi quartieri di Palermo. Lo dimostra, nuovamente, quanto successo ieri nelle aree periferiche del capoluogo siciliano, uscite con le ossa rotte dall’ondata di maltempo abbattutasi sul capoluogo siciliano. Non fa eccezione l’area dello Zen 2, già protagonista di fenomeni di risalita d’acqua in seguito a precipitazioni meteoriche.

Zen 2 allagato, via Primo Carnera diventa un fiume

Esempio lampante dell’impatto negativo della pioggia è via Primo Carnera, arteria viaria del quartiere Zen 2. Una strada messa ko dal temporale di ieri, con una risalita d’acqua dalle fognature che ha letteralmente invaso la sede stradale, rendendola impraticabile per mezzi e pedoni. Risultato: residenti costretti nelle proprie abitazioni, impossibilitati inoltre ad uscire di casa. Tanti i video che girano sui social, che palesano infatti la ripetitività del fenomeno.

Mondello allagata

Un violento acquazzone che ha colpito in maniera pesante l’area tra Mondello e la zona di via Ugo La Malfa. Si sono registrati allagamenti e disagi ai residenti con strade che si sono trasformate in fiumi. Si sono allagate cantine, box e case al piano terra. Come spesso succede gli abitanti nella zona della borgata di Mondello e Partanna, hanno dovuto spazzare l’acqua entrata fin dentro gli appartamenti. Fatti che danno l’idea della complessità del fenomeno, legato a doppio filo con il tema del dissesto idrogeologico.