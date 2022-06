Per venerdì 3 giugno, temperature in aumento

Alta pressione sugli scudi su tutto il territorio nazionale con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature elevate specie nei valori massimi. Questo il quadro meteo per la giornata di giovedì 2 giugno. Continuano, dunque, le belle giornate all’insegna di un clima estivo già netto e leggermente anticipato anche rispetto al calendario.

Venti deboli occidentali in rotazione a settentrionali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Le temperature, punte di 35 gradi

Rimangono elevate le temperature nell’isola per il 2 giugno. I valori massimi previsti oscillano tra i 29 ed i 35 gradi. Previsti 30 gradi ad Agrigento, 34 a Caltanissetta, 29 a Catania, 30 ad Enna, 31 a Messina, 29 a Palermo, 32 a Ragusa, 29 a Siracusa, 35 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Giornata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Isolate precipitazioni, temporalesche, sui confini alpini. Clima caldo estivo.

Centro: Arriva Scipione. Giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno. Temperature molto calde, clima afoso. Valori massimi fino a 33-34°C.

Resto del Sud: In questa giornata il bel tempo sarà prevalente, il cielo sereno e le temperature in aumento con punte massime fino a 32°C.

Per venerdì 3 giugno, temperature in aumento

Aumenta ulteriormente la pressione tra Campania, Calabria e Sicilia contestualmente con i valori di temperature che nelle pianure interne potranno sfiorare i 38°C per la giornata di venerdì 3 giugno. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Nord: Giornata con tante nuvole e temporali sui settori alpini e prealpini e pianure occidentali, sole al Nordest. Calo termico al Nordovest.

Centro: L’anticiclone Scipione domina; tanto sole e clima caldo. Da segnalare, una maggiore nuvolosità su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio.

Resto del Sud: L’anticiclone africano Scipione domina; sole e clima molto caldo dappertutto.