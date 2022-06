Il meteo in Sicilia, isola regina del sole e del caldo LE PREVISIONI

07/06/2022

Settimana di bel tempo praticamente ovunque in Italia con la sola eccezione delle nuvole seguite da qualche pioggia nella giornata di mercoledì e giovedì in Puglia. Temperature stabili con massime intorno ai 30 gradi in tutto il paese ad eccezione della Sicilia che mostrerà più sole e più caldo rispetto al resto d’Italia e senza incursioni nuvolose. Anche se ancora non è entrata l’estate le temperature sono tipicamente estive e così resteranno. secondo le previsioni del sito iLMeteo.it non sono attese incursioni di perturbazioni sull’Italia nei prossimi giorni che siano in grado di modificare l’attuale tendenza al bello. ecco, nel dettaglio, le previsioni sono per zona e giorno per giorno nei prossimi giorni

MARTEDI’ 07 GIUGNO

Nord: Giornata molto instabile con piogge e temporali anche molto forti su Lombardia e Nordest. Attese grandinate. Più soleggiato altrove.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Il cielo sarà sereno. Temperature massime fino a 33 gradi.

Sud: Giornata prevalentemente soleggiata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Temperature massime non più alte di 32 gradi.

MERCOLEDI’ 08 GIUGNO

Nord: Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio peggiorerà dal Nordovest verso il Nordest in serata e con l’arrivo di rovesci o temporali.

Centro: La giornata trascorrerà con tante nuvole sugli Appennini, ma senza grosse precipitazioni. Cielo poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Sud: Giornata con poche nubi e isolati temporali su Gargano e Tavoliere. Temperature massime non più alte di 30 gradi, più caldo in Sicilia.

GIOVEDI’ 09 GIUGNO

Nord: Giornata instabile al Nordest con rovesci o temporali a carattere sparso, sarà più soleggiato sul resto delle regioni. Calo termico.

Centro: Numerosi temporali e grandinate sulle regioni adriatiche, più soleggiato sul resto dei settori. Forte calo termico sui versanti orientali.

Sud: Dopo una mattinata con molte nubi, nel pomeriggio scoppieranno temporali sugli Appennini e sulla Puglia, tutto sole in Sicilia.