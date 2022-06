Per lunedì 6 giugno, continua il gran caldo

Ancora caldo intenso in Sicilia sotto l’egida del promontorio nordafricano per domenica 5 giugno. Attesi cieli velati e dal tipico aspetto lattiginoso con cospicue concentrazioni di polvere sahariana in sospensione. Temperature anomale, fino a 10-12°C al di sopra della norma.

Massime diffusamente comprese tra 30 e 34°C lungo le coste (qui con afa accentuata ed elevati indici di disagio corporeo), tra 35 e 38°C nelle valli e nelle pianure interne, fino a 39-40°C tra Nisseno orientale, Ennese, Piana di Catania ed entroterra siracusano.

Venti deboli, ancora a prevalente regime di brezza, salvo rinforzi da O-SO in Sicilia orientale. Mari quasi calmi o poco mossi.

Bollino arancione a Palermo e Catania

Sarà dunque una domenica di fuoco nell’isola con temperature da bollino arancione a Palermo e Catania. Sia nel capoluogo della regione che nel centro etneo sono previsti 37 gradi di temperatura percepita. Lo si legge nell’avviso della protezione civile 106 bis relativo ai rischi incendio ed ondate di calore.

Bollino giallo a Messina

L’avviso indica bollino giallo a Messina dove le previsioni indicano una temperatura percepita di 35 gradi.

Temperature elevatissime

Il caldo torrido stringe l’isola. Previsti 35 gradi ad Agrigento, 38 a Caltanissetta, 33 a Catania, 34 ad Enna, 35 a Messina, 35 a Palermo, 36 a Ragusa, 33 a Siracusa, 36 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Giornata prevalentemente soleggiata al mattino, poi temporali dalle Alpi del Nordovest verso quelle del Triveneto, rari in pianura.

Centro: Gran caldo in questa giornata. Cielo con nubi sparse su gran parte delle regioni, anche coperto sul Lazio. Venti deboli, mari calmi.

Resto del Sud: La giornata sarà caratterizzata dal bel tempo e dal cielo sereno o poco nuvoloso salvo più nubi sulla Campania, mari calmi, venti deboli.

Per lunedì 6 giugno, continua il gran caldo

Ancora una giornata stabile e all’insegna del gran caldo estivo sulla Sicilia sotto l’egida dell’anticiclone nordafricano, che tuttavia mostra i primi segnali di indebolimento a partire dal medio Tirreno sotto la spinta di un flusso di correnti più temperate e umide dai quadranti occidentali. Attesi cieli prevalentemente velati e lattiginosi, complici delle velature di passaggio e le abbondanti concentrazioni di polveri desertiche in sospensione, senza fenomeni degni di nota. Temperature in diminuzione di 3-5°C sui versanti tirrenici della Sicilia, stabili o in ulteriore rialzo lungo la fascia ionica con gli ultimi picchi over 38-40°C nella Piana di Catania.

Venti in rotazione e rinforzo da O-ONO, fino a tesi su Stretto di Messina, Canale e Isole minori.

Nord: Condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima caldo.

Centro: La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e un cielo prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime fino a 35°C.

Resto del Sud: Giornata che trascorrerà decisamente sereno altrove. Temperature massime fino a 35°C in Puglia.