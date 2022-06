Per venerdì 10 giugno arriva l’instabilità

Il caldo afoso dà una tregua in gran parte della Sicilia. La giornata di giovedì 9 giugno vede fin da subito un contesto atmosferico generalmente nuvoloso sui settori occidentali e meridionali della Sicilia, per via del passaggio di nubi alte. Al pomeriggio aumento della nuvolosità anche altrove, con occasionali piovaschi sparsi tra Messinese e Catanese. In tarda serata peggiora sul messinese tirrenico, con l’arrivo di primi rovesci e temporali. Lo si apprende da WeatherSicily.it

La ventilazione tenderà a divenire moderata-forte di Ponente-Maestrale entro il pomeriggio, apportando un sensibile aumento del moto ondoso: da mosso a molto mosso il Tirreno, agitati i bacini occidentali entro sera. Molto mosso il restante Canale di Sicilia. Poco mosso lo Ionio.

Temperature in discesa

Scendono le temperature nell’isola nonostante il picco di oltre 35 gradi nel Siracusano. Massime comprese tra 26 e 36 gradi. Previsti 26 gradi ad Agrigento, 30 a Caltanissetta, 30 a Catania, 26 ad Enna, 28 a Messina, 30 a Palermo, 28 a Ragusa, 36 a Siracusa, 26 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Giornata instabile al Nordest con rovesci o temporali a carattere sparso, sarà più soleggiato sul resto delle regioni. Calo termico.

Centro: Numerosi temporali e grandinate sulle regioni adriatiche, sparsi invece su Toscana, Umbria e Lazio. Forte calo termico su Adriatiche.

Resto del Sud: Dopo una mattinata con molte nubi e temporali in Campania, nel pomeriggio scoppieranno temporali sugli Appennini e sulla Puglia.

Per venerdì 10 giugno arriva l’instabilità

La giornata di venerdì 10 giugno vedrà l’arrivo della goccia fredda atlantica in quota sul sud Italia. Tale configurazione predisporrà da nord le correnti in quota, alimentando instabilità marittima sulle acque tirreniche. Rovesci e temporali (localmente anche intensi) coinvolgeranno ad intermittenza per tutto l’arco della giornata il nord Sicilia, ovvero: Messinese, nord Catanese, Palermitano e Trapanese tirrenico. Contesto nuvoloso o poco nuvoloso altrove, ove comunque entro il pomeriggio qualche fenomeno potrebbe sconfinare in modo disomogeneo anche sulle restanti province. In serata residua instabilità sparsa tra palermitano e messinese.

Venti moderati di Maestrale, forti sul Canale di Sicilia, tendenti a ruotate in Tramontana entro il pomeriggio. Agitato il Tirreno e il Canale di Sicilia, da poco mosso a mosso lo Ionio. Temperature in drastico calo ovunque, con valori massimi mediamente non oltre i 25 gradi sulla costa.

Nord: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima caldo gradevole.

Centro: Venti tesi settentrionali e tempo instabile sui versanti adriatici, sole altrove. Calo termico generale, sensibile sulle Adriatiche.

Resto del Sud: Precipitazioni sparse, spesso temporalesche e con grandine sulle regioni peninsulari. Venti forti e calo termico.