la situazione nel ragusano

Il maltempo si è abbattuto a Vittoria, nel Ragusano

La pioggia imperversa nell’area della Fiera Emaia

Allagamenti in diversi bassi disseminati in città

Il maltempo, che imperversa soprattutto nella parte occidentale della Sicilia, si sta abbattendo anche nel Ragusano. Una delle zone maggiormente colpite è Vittoria dove l’acqua ha invaso le strade e ci sono molti problemi alla viabilità.

Allagamenti

La pioggia si sta abbattendo anche sulla Fiera Campionaria d’Autunno “Emaia Città”, inaugurata il 6 novembre dal neo sindaco, Francesco Aiello. In molti sono rientrati in casa anche perché c’è molto timore per quanto sta accadendo dall’altra parte dell’isola. Allagamenti anche in alcuni bassi che ospitano le attività commerciali ma è ancora presto per conoscerne l’entità.

Evacuate due palazzine a Sciacca

Un muro è crollato a Sciacca di sostegno di circa 4 metri e mezzo a ridosso di un palazzo di 7 piani. La protezione civile regionale fa sapere che sono in corso le operazioni di evacuazione degli abitanti sia del palazzo direttamente interessato dal crollo, sia della palazzina a monte.

La situazione nell’Agrigentino

A Favara è volata in strada la copertura abitazione disabitata, operai comunali sono intervenuti per liberare la sede stradale. Enel intervenuta per un palo della luce pericolante. si stanno verificando le coperture di altre due abitazioni. Piove intensamente

Situazione gravissima nella zona tra Sciacca, Menfi, Mazara del Vallo e la zona del corleonese. Numerose le squadre dei vigili del fuoco e i volontari della protezione civile impegnati per soccorrere gli automobilisti rimasti in trappola. A Sciacca come si vede nella foto due automobilisti per mettersi in salvo sono saliti sul tetto della macchina. La strada che stavano percorrendo è stata trasformata in fiume.

Cosa accade nel Trapanese

A Mazara del Vallo il fiume Mazaro ha rotto gli argini, trascinando nella sua piena diverse imbarcazioni. A causa dell’allagamento del piano viabile, traffico momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni sulla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, nel tratto tra il km 335,000 e il km 336,000, all’altezza di Alcamo.