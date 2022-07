Grave incidente all’ingresso dell’autostrada Palermo Mazara del Vallo in direzione del capoluogo trapanese. Nello scontro tra un auto e una moto tre persone sono state trasportate in codice rosso all’ospedale Villa Sofia e Civico.

Lo scontro è avvenuto all’altezza del Leroy Merlin. L’autostrada è bloccata in direzione dell’aeroporto. Sono rimaste ferite in modo grave una ragazza di 20 anni e un giovane di 23 anni. Ferita e trasportata al Civico una donna di 40 anni.

Stanno intervenendo i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con tre ambulante e gli agenti della polizia stradale.

Auto in fiamme sulla Palermo Messina

Un’auto ha preso fuoco lungo la A20 nella galleria Baglio, in direzione Messina. Traffico in tilt e lunghissime code. Fortunatamente sono riusciti a mettersi in salvo gli occupanti della vettura.

L’incendio è già stato domato e sul posto sono presenti gli agenti della polizia stradale. La vettura è andata totalmente distrutta.

Indicente mortale sulla statale 115

Incidente mortale nell’Agrigentino, a perdere la vita un motociclista di 66 anni. Si ipotizza che abbia perso il controllo del mezzo, ancora da valutare se possa essere coinvolta un’auto pirata nelle cause della caduta. Immediati sono scattati i soccorsi ma per lui non c’è stato nulla da fare, il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l’arrivo dell’elisoccorso.

La vittima è Alfonso Macannuco, 66 anni, originario di Agrigento e residente in Belgio. L’uomo era rientrato per un periodo di ferie. I poliziotti della stradale di Agrigento dopo aver identificato la vittima, si stanno concentrando sui rilievi per provare a ricostruire la dinamica.

E’ stata informata la Procura. Macannuco era alla guida di una Yamaha Virago, con targa belga, e all’improvviso ha perso il controllo della motocicletta: le indagini dovrebbero accertare se qualcuno gli abbia tagliato la strada o qualche altro mezzo abbia avuto responsabilità nell’incidente.

Il sinistro si è verificato sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, nei pressi della stele in memoria del maresciallo Giuliano Guazzelli, che è rimasta chiusa al traffico in direzione dell’innesto con l’altra statale, la 113 in direzione Trapani. Il tragico volo è avvenuto al chilometro 184 in territorio di Porto Empedocle.

Durante i primi riscontri non si sarebbero segnalati coinvolgimenti di altri veicoli coinvolti e dunque si era ipotizzato che il motociclista avesse perso autonomamente il controllo del mezzo. Poi con il passare dei minuti si è fatta strada l’ipotesi dell’auto pirata. Presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e ripristinare la normale circolazione il prima possibile e in piena sicurezza per gli utenti.

Al momento comunque non vi è certezza sulle dinamiche dell’incidente. Trapela infatti anche l’ipotesi che la vittima possa essere stata urtata da un’auto che poi è fuggita senza prestare soccorso. Al momento la polizia stradale non si sbilancia ma non esclude che possa essere stato coinvolto un altro mezzo.