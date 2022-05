La vittima un minorenne di Villabate

Auto pirata investe un centauro nel centro di Palermo e provoca gravi lesioni interne. Operato d’urgenza, gli è stata asportata la milza. Un ragazzo di Villabate di 17 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lo scorso 20 maggio in piazza Giulio Cesare a Palermo. L’investitore è fuggito. Al malcapitato i medici gli hanno dovuto asportare la milza, ed ha riportato anche seri traumi al bacino. Il giovane, come ha riferito lui stesso, stava procedendo per la sua strada in sella ad uno scooter quando è stato urtato lateralmente e scaraventato a terra da un veicolo che sopraggiungeva da tergo e il cui conducente si è dileguato senza fermarsi a prestargli soccorso.

L’intervento chirurgico d’urgenza

Il diciassettenne, dopo il violento, impatto è finito contro il punto vendita dei biglietti dell’Amat. Alcuni passanti hanno chiamato il 118 ed il ferito è stato condotto in ambulanza all’ospedale Civico di Palermo dove i medici, a causa del grave trauma addominale, hanno dovuto portarlo di corsa in sala operatoria per asportargli la milza.

Le indagini per risalire al pirata della strada

Per essere assistiti il minore e i suoi genitori, attraverso il consulente legale Alessio Tarantino, si sono affidati a Studio3A-Valore spa, che farà di tutto per risalire al responsabile. La Procura ha aperto un’inchiesta per i reati di lesioni stradali colpose gravi, fuga e omissione di soccorso. I familiari fanno appello ai testimoni che abbiano visto l’incidente, o a quanti siano passati o si trovassero nelle vicinanze della stazione centrale in quel giorno e a quell’ora, a riferire tutte le informazioni in loro possesso, considerata anche l’altissima frequentazione del luogo e l’orario di punta.

Nel ragusano una vittima a causa di un’auto pirata

Nel marzo scorso si è verificato un incidente mortale causato proprio da un’auto pirata. E’ avvenuto sulla statale 115, nel territorio di Vittoria, nel Ragusano. Secondo una prima ricostruzione, un pedone è stato travolto da una macchina in contrada Gucciarda su un lungo rettilineo. Come riferito dai primi testimoni, automobilisti che, in quel momento, erano in transito sulla strada, c’erano detriti in una vasta porzione di asfalto. La vittima è un 36 anni, Giuseppe Castello, che è deceduto su colpo, troppo gravi le ferite riportate dall’impatto violentissimo con l’auto pirata.