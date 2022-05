C’è un’indagata nel procedimento penale per la morte di Caterina Todaro e della piccola Desirè che portava in grembo: la sua ginecologa, R. M. M., 41 anni, che, oltre a esercitare in libera professione, e come tale seguiva la donna nel suo studio privato, lavora nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale “Buccheri – La Ferla” di Palermo.

Lo stesso ospedale dove la trentottenne palermitana incinta in otto mesi il giorno della tragedia, il 5 maggio, è stata trasportata e fatta partorire nel vano tentativo di salvare almeno la bimba, che invece è nata morta. Un atto anche dovuto, quello del pm Luisa Vittoria Campanile, titolare del fascicolo per omicidio colposo e interruzione di gravidanza che ha iscritto la ginecologa nel registro degli indagati, per dare modo alla dottoressa di nominare consulenti di parte per gli accertamenti irripetibili.

Oggi al Policlinico, Antonella Argo, medico legale ha eseguito le autopsie sulla salma della donna e sul feto.