Donna incinta e figlia morte, il marito: “Voglio sapere la verità su quanto successo”

Redazione di

12/05/2022

Sarà conferito domani l’incarico per eseguire la doppia autopsia sul corpo di Caterina Todaro e la figlia Desirè che la donna portava in grembo morte lo scorso 5 maggio a Palermo. Il marito Lorenzo Meschisi, assistito dallo Studio3A-Valore Spa, vuole conoscere la verità e fare luce sulla morte della donna di appena 38 anni. Le indagini sono coordinate dal pm Luisa Vittoria Campanile. “Mia moglie stava bene” Il marito non riesce a farsi una ragione della tragedia visto che la donna stava bene, che la gravidanza, peraltro non la sua prima, era stata del tutto regolare, senza particolari problematiche, e che la ginecologa che la seguiva le aveva anche prescritto esami in più rispetto a quelli canonici per ulteriore sicurezza. “Caterina non soffriva di alcuna patologia, l’unico problema di cui si lamentava ultimamente era un po’ di sciatica. Effettuava esami e analisi ogni mese, risultati sempre tutti a posto, con parametri nella norma: le era stata prescritta solo la cardio-aspirina” spiega. La tragedia il 5 maggio Quella mattina del 5 maggio, però, nella casa di via Antonio Vian dove la famiglia risiede, è successo qualcosa di inspiegabile. Meschisi, come faceva ogni giorno, è rincasato dal lavoro per il pranzo, poco dopo le 13. Ha chiamato Caterina che però non rispondeva e si è quindi messo a cercarla, trovandola riversa a terra ed esanime nel corridoio vicino alla porta del bagno. Il racconto del marito “Non respirava ed era già fredda” racconta ancora sotto shock il marito, che ha subito chiesto aiuto – Alle 13.10 ho chiamato il 118 facendo presente che mia moglie incinta in otto mesi era priva di sensi e non dava segni di vita e dopo cinque minuti ho richiamato di nuovo per sollecitare l’ambulanza”, che è arrivata dopo una ventina di minuti, “ma solo con due barellieri, il medico non c’era” prosegue Meschisi. Nel frattempo erano arrivati anche i carabinieri della stazione di Acqua dei Corsari, a quel punto gli infermieri devono per richiesto anche l’intervento medico e dopo una decina di minuti è sopraggiunta una seconda ambulanza con un dottore, che si è concentrato su tutte le vane manovre rianimatorie, tra cui il massaggio cardiaco, ma che non era provvisto di defibrillatore. “Solo alle 14.20 circa è giunta una terza ambulanza con tutta la strumentazione e mia moglie è stata portata all’ospedale Buccheri La Ferla per essere sottoposta al cesareo e tentare di salvare la bimba: c’è arrivata poco prima delle 15, quasi due ore dopo che l’avevo trovata a terra. Non conosco i protocolli medici, ma mi chiedo perché non si sia deciso di effettuare prima questo tentativo e di portarla subito in sala parto” prosegue il marito di Caterina Todaro, che dopo aver perso la moglie nel pomeriggio ha dovuto ricevere dai sanitari la terribile notizia che anche la piccola Desirè, così sarebbe stata chiamata la bambina, non ce l’aveva fatta: “Non mi hanno neanche detto, e non so tuttora, se sia nata viva o morta”. In quella famiglia felice che si preparava all’arrivo della nuova nata, ora sono rimasti solo lui e il figlio Francesco, di 12 anni, che a sua volta ha perso la mamma e una sorellina che non conoscerà mai.

