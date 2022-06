Traghetto Sansovino per Porto Empedocle in avaria torna a Lampedusa

Redazione di

13/06/2022

La motonave esce dal porto di Lampedusa, con destinazione Porto Empedocle, e poco dopo va in avaria. Nuovo, momentaneo, disservizio nei collegamenti marittimi con Porto Empedocle per le isole Pelagie, che di fatto, rimangono con un unico traghetto a disposizione. Ad subire l’avaria, ieri, è stata la “Sansovino”.

Nonostante l’avaria la motonave è arrivata a Lampedusa

La motonave è riuscita a rientrare a Lampedusa e a fare sbarcare tutti i passeggeri e i mezzi precedentemente caricati. Il traghetto è poi ripartito, ma senza alcun carico, alla volta di Porto Empedocle dove è giunto nel cuore della notte.

Rimasto un altro solo traghetto: il Cossyra

Per la mattinata di oggi è in partenza l’unico traghetto rimasto, dei due che coprono la tratta Porto Empedocle-Pelagie, il Cossyra.

Due anni fa portellone del Sansovino finito in mare

Due anni fa, esattamente ad agosto, il traghetto Sansovino fu vittima di un incidente. Il portellone finì in mare mentre l’imbarcazione era in fase di carico a Linosa.

Dopo innumerevoli tentativi, il 30 agosto 2020, il portellone è stato prima portato a galla e poi rimesso sulla terraferma. Poi raggiunse la motonave che andò in cantiere per essere riparata e poter tornare sulla rotta Porto Empedocle-Lampedusa, passando per Linosa.

Per il recupero del portellone erano stati fatti vari tentativi. Prima con i palloni, poi con una gru che era stata fatta arrivare da Lampedusa. Alla fine era stato impiegato un mezzo ancora più potente trasportato da Porto Empedocle.

Durante le fasi dell’incidente, quando i cavi del portellone si spezzarono, si erano registrati momenti di tensione a bordo del mezzo, sul quale viaggiavano 80 migranti e circa 150 passeggeri, auto e camion.

Ad aprile aliscafo da Ustica a Palermo arrivato al porto con un’ora di ritardo

Il 19 aprile c’era stata preoccupazione tra i 92 passeggeri per alcuni problemi in navigazione all’aliscafo Carmen della Liberty Lines. L’imbarcazione partita da Ustica è arrivata al porto di Palermo a bassa velocità con oltre un’ora di ritardo a causa delle proibitive condizioni meteo.