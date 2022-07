le testimonianze

Lavorava come lavagista ed era un appassionato di moto Gabriele Vitolo, il 27enne di Palazzolo Acreide, comune montano del Siracusano, che ha perso la vita in un incidente stradale autonomo in contrada Baulì dopo aver perso il controllo della sua motocicletta.

Indagini della Polizia municipale

Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia municipale di Noto mentre il mezzo è stato posto sotto sequestro in attesa della conclusione degli accertamenti sulla dinamica. Tante le lacrime degli amici che, attraverso decine di post sui social, hanno voluto ricordare il giovane.

L’ultimo giorno di lavoro

“Quando sabato hai chiuso la porta del lavaggio tu mi hai detto “ni viriemu martedì chicco” ma non penso ci potremmo rivedere. Non ci sono parole, mi mancherai, mi mancheranno le tue urla perché non asciugavo bene le macchine e rimaneva quella gocciolina, mi mancheranno le tue risate, i tuoi gavettoni con la pistola ad acqua…mi mancherà tutto” racconta un amico, descrivendo il carattere gioioso del ventisettenne di Palazzolo

“I miei viaggi con Gabriele”

Commovente la testimonianza di un’amica di Gabriele Vitolo, con cui ha condiviso tante gioie, tra cui i viaggi.

“Io voglio ricordarti così: solare, sempre perfettino, con tanta voglia di vivere. Ho mille foto di te e di tanti momenti passati insieme, dei nostri viaggi. Mi mancherai tantissimo, resterai per sempre nel mio cuore ed un giorno ci vedremo tutti insieme e rideremo come sempre abbiamo fatto; per me non è un addio ma un arrivederci. Ora riposa mio angelo e proteggi da lassù la tua famiglia che ti ha sempre amato”.

Le altre testimonianze

Tantissime le testimonianze di affetto per Gabriele. “Mi mancherai tantissimo fratello, fino a sabato abbiamo parlato e tu mi fai sti scherzi ciao cuore mio” scrive un amico. “Mi dispiace tanto fratello mio, ho il cuore a pezzi. Ciao Gabri ti porterò sempre nel mio cuore”.