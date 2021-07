Motocicletta contro betoniera, morto 55enne

Redazione di

01/07/2021

Incidente stradale mortale a Soncino, in provincia di Cremona, in via Bergamo. Un motociclista di 55 anni è morto dopo essersi scontrato con una betoniera. La vittima è Paolo Riboli, manutentore comunale. Sul posto vigili del fuoco, ambulanza, automedica e elisoccorso decollato da Milano e atterrato nel Cremonese quando però, per il centauro, non c’era più niente da fare. Stando ai primi accertamenti, lo scontro sarebbe stato frontale, mentre sono in corso le indagini dei carabinieri di Soncino e Romanengo per stabilire le cause. Presente anche la Polizia locale di Soncino e la Polizia stradale. La strada è rimasta chiusa per tre ore con inevitabili conseguenze sul traffico. La betoniera era guidata da un 56enne bergamasco che stava manovrando per fare ritorno alla Megabeton di Soncono. La vittima è stata urtata e sbalzata dalla moto, perdendo così la vita. I soccorsi sono intervenuti tempestatamente e Riboli è deceduto dopo 44 minuti di rianimazione. L’uomo era sposato. Foto: La Provincia di Cremona.

Incidente stradale mortale a Soncino, in provincia di Cremona, in via Bergamo.

Un motociclista di 55 anni è morto dopo essersi scontrato con una betoniera.

La vittima è Paolo Riboli, manutentore comunale. Sul posto vigili del fuoco, ambulanza, automedica e elisoccorso decollato da Milano e atterrato nel Cremonese quando però, per il centauro, non c’era più niente da fare.

Stando ai primi accertamenti, lo scontro sarebbe stato frontale, mentre sono in corso le indagini dei carabinieri di Soncino e Romanengo per stabilire le cause.

Presente anche la Polizia locale di Soncino e la Polizia stradale. La strada è rimasta chiusa per tre ore con inevitabili conseguenze sul traffico.

La betoniera era guidata da un 56enne bergamasco che stava manovrando per fare ritorno alla Megabeton di Soncono. La vittima è stata urtata e sbalzata dalla moto, perdendo così la vita. I soccorsi sono intervenuti tempestatamente e Riboli è deceduto dopo 44 minuti di rianimazione.

L’uomo era sposato.

Foto: La Provincia di Cremona.