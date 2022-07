Incidente nel Siracusano, motociclista perde la vita, il cordoglio del sindaco

Gaetano Scariolo di

25/07/2022

Un incidente mortale è avvenuto nella serata di ieri in contrada Baulì, nel territorio di Palazzolo Acreide, nel Siracusano. La vittima è Gabriele Vitolo, 27 anni, di Palazzolo Acreide, che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto e le lesioni riportate dalla caduta sarebbero state troppo gravi per provare a strapparlo alla morte. Per lui, non c’è stato nulla da fare. Tanta la commozione a Palazzolo, il sindaco, Salvatore Gallo, che conosceva il ragazzo, ha dedicato un pensiero alla vittima.

Il messaggio del sindaco

“Ragazzo mio quando accadono -si legge nel messaggio del sindaco di Palazzolo – queste cose riusciamo solo a balbettare poche parole sul come è stato, sul come non è stato, su di era la colpa e su di chi non lo era, finiamo quasi sempre nel pronunciare “mah… la vita è questa”. Viviamo l’intera vita illudendoci che la vita non sia questa, ma purtroppo lo è. Stasera quando ti sei fatto male, a farti le prime carezze e confortarti perché tu questa terra non la volevi lasciare, era il tuo papà. Ragazzo mio siccome io credo che la vita non finisca su questa terra, ogni tanto quando ti ricordi di me mandamelo quel tuo sorriso birichino. Ti abbraccio monello , ti do un bacetto sulla guancia. La terra in questa estate torrida aveva bisogno di pioggia e non delle nostre lacrime”.

Motociclista morto nel Messinese

Nei giorni scorsi, è morto un altro motociclista vittima di un tragico incidente mortale nel Messinese: Antonio Leto, 32 anni, di professione barman. L’uomo, in sella alla sua due ruote, si è scontrato con un’auto contro cui ha sbattuto violentemente. Per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Dove è accaduto

Il tragico impatto è avvenuto sul litorale di Ponente a Milazzo, strada molto trafficata specie in questo periodo estivo. Leto guidata una Ducati quando all’improvviso si è trovato davanti un’auto condotta da una donna. Il 32enne è stato sbalzato dalla sella ed è finito con violenza sull’asfalto. Per l’uomo c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Inutili i tentativi immediati di soccorso. Ad effettuare i rilievi i carabinieri della compagnia cittadina.