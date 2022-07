La tragedia si è consumata in una strada periferica del Trapanese

Incidente stradale mortale nel territorio di Custonaci, nel Trapanese. Lungo la strada che dal paese porta alle cave di marmo un operaio di 36 anni, dipendente di un cantiere, è morto dopo che il suo mezzo, una gru, si è improvvisamente ribaltato andando a finire sotto la carreggiata. Inutili i soccorsi. La vittima si chiama Nicolò Giacalone.

Mezzo fuori strada

Sono arrivate alcune ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione per i rilievi. Le indagini sull’incidente sono condotte dai carabinieri. Il mezzo ha infatti sfondato il guardrail finendo la corsa tra le sterpaglie sottostanti.

L’incidente ieri nel Palermitano

Quello di oggi nel Trapanese è l’ennesimo incidente mortale che si verifica nelle strade siciliane. Appena ieri un altro tragico scontro è accaduto lungo l’autostrada A20 Messina Palermo. Un doppio incidente che si è tragicamente concatenato: dentro galleria Carbone ha preso fuoco un furgone che trasportava maiali e il fumo che ha invaso la corsia opposta ha provocato uno scontro mortale. La vittima è stata identificata e si tratta di lsjan Demko, lavorava per conto della compagnia Albatex Sh.P.K., ingegnere di Tirana, in Albania, con il ruolo di production manager.

Due morti a Gela

Sempre ieri altri due morti nelle strade del Nisseno. Un giovane di 17 anni, Rocco Bellia, è morto nella notte a Gela in via Manzoni in seguito ad un incidente stradale. Il diciassettenne era a bordo di una moto Aprilia quando avrebbe perso il controllo della due ruote schiantandosi. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Dietro di lui viaggiava un altro giovane che non avrebbe riportato ferite gravi. Subito dopo l’impatto sono arrivati i soccorritori del 118 e i poliziotti del commissariato di Gela che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Poche ore prima, nella mattinata, un altro incidente mortale si era verificato sulla Gela-Manfria. La vittima, in quel caso, era il sessantaseienne Roberto Tandurella. Anche lui era in sella alla sua moto quando è avvenuto lo scontro con una Opel a ridosso del quartiere Macchitella.