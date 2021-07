Coinvolta un'intera famiglia

Questa notte si è rischiata una tragedia lungo l’autostrada A-29 in direzione Trapani. Un’intera famiglia, marito e moglie di 80 e 75 anni e il figlio di 50 alla guida, è volata dal viadotto dopo aver sfondato il guardrail poco dopo lo svincolo di Alcamo ovest. Dopo un volo di tre metri e mezzo l’auto si è capovolta all’impatto con il terrapieno.

Anziani recuperati dai vigili del fuoco

L’uomo alla guida è riuscito ad uscire dall’abitacolo con i suoi piedi. Così non è stato per i due anziani rimasti intrappolati tra le contorte lamiere del veicolo semidistrutto. Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno operato con la massima celerità. Con i necessari arnesi hanno letteralmente aperto gli sportelli del mezzo per permettere ai due anziani di uscirne fuori.

Tutti ricoverati all’ospedale di Alcamo

Ad attendere i tre sul ciglio della carreggiata le ambulanze del 118. Tutti sono stati trasferiti all’ospedale di Alcamo. Il cinquantenne è rimasto quasi illeso, a parte qualche escoriazioni e contusione. I genitori invece hanno riportato varie fratture ma al momento non sembrano in pericolo di vita.

L’automobilista sotto shock: “Non ricordo nulla”

Sul posto anche una pattuglia della polizia che ha effettuato i rilievi. Non ci sarebbero dubbi sulla dinamica, nel senso che la Citroen è uscita fuori strada autonomamente, senza aver avuto collisione con nessun altro veicolo. Al lavoro gli agenti nel tentativo di capire come sia stato possibile che l’uomo alla guida abbia perso il controllo dei veicolo: forse una distrazione o un colpo di sonno. Lui era in evidente stato confusionale e ha raccontato di non ricordare nulla di quanto era successo.

Sabato scorso poco distante la tragedia

È di appena qualche giorno fa l’ultimo tragico incidente che ha insanguinato l’autostrada del trapanese. Nella bretella che immette allo svincolo di Castellammare del Golfo hanno perso la via due centauri in un incidente autonomo, i palermitani Renato Cirà, 62 anni di Palermo, e alla compagna Teresa Pecoraro, 51 anni. Autonomamente hanno perso il controllo della moto sulla quale viaggiavano e sono stati sbalzati dal sellino, perdendo la vita sul colpo.