sulla siracusa-gela ma la conducente è illesa

Un incidente si è verificato sull’autostrada Siracusa-Gela, nel tratto compreso tra Avola e Noto. Una donna, che era al volante della propria macchina, ha perso il controllo del veicolo, andando a sbattere contro il guard-rail.

La conducente è praticamente rimasta illesa, come hanno avuto modo di accertare i soccorritori quando le hanno prestato le prime cure. Non sono ancora chiare le cause per cui la donna è finita contro le protezioni, è probabile che possa essere rimasta vittima di un colpo di sonno.