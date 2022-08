la vittima è un 24enne di portopalo

Nuovo incidente mortale nel Siracusano con il decesso di un 24 anni, Carmelo Cavarra, che, domenica scorsa, ha perso la vita dopo aver centrato il muro con il suo scooter.

Rientrava a casa

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, il ragazzo, che stava rientrando a casa, a Portopalo di Capo Passero, avrebbe perso il controllo del suo ciclomotore in contrada Morghella, tra Pachino e Portopalo: le lesioni riportate non gli hanno consentito di potersi salvare.

Soccorsi inutili

Non sono serviti a nulla i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita. Potrebbe essersi trattato di un incidente autonomo, al momento non ci sono altre indicazioni ma quel tratto è stato al centro di altri impatti per via della presenza di sabbia sull’asfalto. Non si esclude che potrebbe essere questa la ragione per cui il 24enne ha perso il controllo.

Le testimonianze degli amici

Tante le testimonianze di cordoglio degli amici del giovane, i cui funerali si terranno domani alle 16,30 a Portopalo. “Ciao vita mia così come mi chiamavi tu ne abbiamo passate tante di cose insieme non dimenticherò mai i nostri 13 anni di amicizia vera e tutti i Consigli che ci davamo uno con l’altro adesso sei un angelo che ci guardi da lassù la vita e ingiusta perché proprio tu mi mancherai tantissimo vita mia” scrive un amico del 24enne, affranto dopo la notizia della sua morte.

Terzo incidente mortale in pochi giorni

E’ il terzo incidente mortale autonomo in pochi giorni nel Siracusano. Il primo a perdere la vita è stato Gabriele Vitolo, 27 anni, di Palazzolo Acreide, deceduto dopo essere stato sbalzato dalla sella della sua motocicletta mentre si trovava in contrada Baulì, nel territorio di Palazzolo. E’ accaduto la settimana scorsa e pure in questo caso non sono serviti a nulla i soccorsi. Nei giorni scorsi, lungo il tratto tra Noto e Rosolini della Siracusa-Gela, un uomo di 73 anni è finito contro un guard-rail, perdendo la vita.