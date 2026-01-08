Un drammatico incidente stradale si è verificato in contrada Spalla, in prossimità della rotonda in prossimità degli ingressi nel centro commerciale.

Due feriti in ospedale

Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto: l’impatto è stato violento ed i due conducenti sono rimasti feriti. Sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno provveduto al trasferimento delle vittime al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Secondo alcune fonti investigative, i due feriti, che sono stati estratti dai veicoli grazie all’intervento dei vigili del fuoco, non costerebbero pericoli di vita anche se le loro condizioni sarebbero serie.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri stanno conducendo le indagini per accertare le cause e le eventuali responsabilità. Il traffico è andato in tilt, per consentire ai soccorritori di intervenire il tratto è stato bloccato.