Un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli si è verificato sulla strada statale 114, al km 139, all’altezza dello svincolo di Priolo, in direzione Siracusa.

La Polizia stradale

Sul posto sono intervenute una pattuglia della Polizia Stradale di Lentini e personale Anas per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area. Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti.

Traffico rallentato

La dinamica dello scontro è in corso di accertamento. Il traffico risulta fortemente rallentato nel tratto interessato e la Polizia stradale raccomanda agli automobilisti di procedere con la massima prudenza.