indagini della polizia municipale di siracusa

Un incidente stradale si è verificato stamane in viale Epipoli, nella zona nord di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione al vaglio della Polizia municipale, un Suv si è ribaltato per poi finire fuori strada per cause da accertare.

Il conducente della macchina ha riportato solo qualche contusione ed uno stato di shock ma le sue condizioni sarebbero buone. L’incidente ha provocato dei rallentamenti, infatti si sono formate delle lunghe code che hanno paralizzato la viabilità in quel tratto.