Incidente in viale Regione, auto contro tram, donna ferita

Redazione di

16/12/2022

Ennesimo incidente a Palermo tra il tram e un’auto, ed ancora una volta accade nella trafficatissima viale Regione. Un’utilitaria è andata a scontrarsi con il mezzo pubblico che addirittura ha finito per uscire fuori dai binari. Fortunatamente non si sono registrati gravi feriti. Ad avere la peggio la conducente dell’auto che comunque non è in pericolo di vita.

Incidente nel primo pomeriggio

L’incidente che ha coinvolto il tram si è verificato nel primo pomeriggio. Pare che l’auto stesse facendo l’attraversamento e per cause in corso di accertamento sia finita addosso al tram in transito in quel momento. La parte anteriore destra dell’auto è andata a collidere con la parte sinistra del muso del tram.

I soccorsi

La donna ha riportato varie ecchimosi e qualche graffio. E’ stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata in ospedale per ricevere le necessarie cure. La polizia ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti.

Qualche giorno fa stessa scena in piazza Ziino

Appena qualche giorno fa altro simile incidente in centro a Palermo, in piazza Ottavio Ziino. Una Fiat Panda è finita contro il tram che stava transitando in quel momento. Sono intervenuti il 118, la polizia municipale per i primi rilievi del caso e verificare dinamica e responsabilità, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Amat per ripristinare la circolazione del tram. Il traffico in zona ha subito dei rallentamenti.

Schianto contro il tram anche ad ottobre

Ancora un incidente nei pressi dei binari del tram a Palermo con auto capovolta e una ferita trasportata in ospedale in codice rosso. E’ accaduto all’alba del 30 ottobre in via Leonardo da Vinci. Una sola la persona rimasta coinvolta, per l’appunto la conducente del mezzo. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per tirarla fuori dall’abitacolo. All’arrivo dei soccorsi l’auto è stata trovata su un fianco proprio accanto ai binari. Si ipotizza che la conducente, una donna di 64 anni, abbia perso il controllo del mezzo e sia andata a schiantarsi sulle paratie di protezione dei binari del tram. La conseguenza è stata quella che il veicolo si è ribaltato su un fianco.