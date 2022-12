Lo prevede un'ordinanza dell'Ufficio Mobilità

Una rotatoria in via Oreto, all’altezza dello svincolo di viale Regione Siciliana, allo scopo “di innalzare in un’arteria ad alta densità di traffico“. L’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo si appresta a dare un restyling alla viabilità del capoluogo siciliano, in particolare della III Circoscrizione. Due le ordinanze che stanno interessando la mobilità di via Oreto, ovvero la 1575 e la 1578. Una riguarda appunto l’area nei pressi del raccordo autostradale. L’altra invece le modifiche previste nell’area del ponte Oreto, in particolare nei pressi dell’intersezione con via Pietro Spica.

La rotatoria in via Oreto

Con riguardo alla più recente, ovvero la 1578 del 13 dicembre 2022, il documento contiene in sè una prima importante novità in termini di assetto di uffici comunali. Ferdinando Ania, che fino ad oggi è stato una colonna portante del settore Ambiente, si trasferisce all’Ufficio Mobilità e firma la suddetta ordinanza. La stessa prevede la realizzazione di una rotatoria fra via Oreto e la corsia laterale di viale Regione Siciliana. La stessa, si legge nel documento, “verrà eseguita con segnaletica orizzontale, delimitata da cordoli e corredata dalla segnaletica verticale, con delineatori d’ostacolo, che indichi la circolazione in senso antiorario della stessa e la precedenza dei veicoli che la percorrono rispetto alle correnti provenienti dai due assi”.

Modifiche anche nei pressi del ponte Oreto

La seconda ordinanza, ovvero la 1575 del 12 dicembre 2022, è firmata invece dal Capo Area Sergio Maneri. Il documento rettifica le previsioni inserite all’interno della precedente ordinanza, ovvero 271. L’atto risale a febbraio 2022, quando erano ancora in vigore le forti restrizioni alla viabilità sul ponte Corleone. Fatto che aveva innestato un forte afflusso di mezzi proprio sulla zona di collegamento fra i due settori di via Oreto. “All’intersezione con via Pietro Spica, l’Ufficio Mobilità istituisce il segnale di stop; a seguire all’intersezione fra via Pietro Spica e la bretella laterale di monte di via Oreto, istituito l’obbligo di fermarsi. La nuova norma consentirà al contempo di procedere dritto o a destra; all’intersezione fra via Oreto e via La Colla invece, verrà modificata l’isola a raso di canalizzazione. Detto supporto verrà convertito in segnaletica orizzontale e cordoli di gomma”.