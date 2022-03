Disagi per cittadini e residenti soprattutto nelle ore di punta

L’ordinanza non basta, la situazione della viabilità di via Oreto, a Palermo, rimane nel caos. Fatto immortalato questa mattina nella live tenuta sul posto. Un quadro critico, peggiorato dai continui ingressi di mezzi dalle bretelle laterali e dalle numerose restrizioni in vigore sul ponte Oreto, che costringono i mezzi pesanti e i bus a deviare su via Buonriposo o a fare il giro da corso dei Mille, intasando così l’area di piazza Scaffa.

L’afflusso di mezzi su via Oreto e i problemi al ponte Corleone

Solo nelle ore centrali del giorno, a dire il vero, si denota qualche miglioramento sostanziale. Situazione che invece tende ad aggravarsi nelle ore di punta, in particolare la mattina e negli orari d’ingresso o d’uscita da scuole ed uffici. A causa del notevole afflusso di mezzi in zona Oreto-Stazione, l’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo aveva deciso di correre ai ripari. Ciò attraverso l’ordinanza 171 del 16 febbraio.

Provvedimento a cui si è unita l’apertura di uno svincolo in ingresso in viale Regione Siciliana, posto all’altezza di via Villagrazia. Ciò per bilanciare l’ulteriore rafforzamento delle restrizioni in essere sul ponte Corleone. Ed è proprio il viadotto del raccordo fra A19 e A29 a costituire il problema principale per la viabilità della III Circoscrizione, la quale ha dovuto ricevere buona parte dell’afflusso di mezzi di viale Regione Siciliana, con tutte le conseguenze del caso viste le notevoli limitazioni alla viabilità in essere sul ponte Oreto. Tanto per ricordarne alcune, limite di velocità fissato a 30 km/h e divieto di transito per i mezzi superiori a 35 quintali. Fatto, quest’ultimo, che taglia fuori dall’asse viario tutti i mezzi pesanti, compresi gli autobus in dotazione ad Amat.

L’ordinanza dell’Ufficio Mobilità

Secondo l’atto predisposto dai tecnici, il tratto di via Oreto compreso tra via Francesco La Colla e via Buonriposo è diventato a senso unico di marcia. Posta una chiusura spartitraffico di monte prospiciente via Pietro Spica. Questo per evitare l’attraversamento di via Oreto in quel punto. Proprio su quest’ultima, nell’incrocio con via Buonriposo, la società AMG ha provveduto alla sospensione del semaforo, diventato così lampeggiante. Via Buonriposo, nel tratto da via Oreto fino a via La Colla, è diventata a senso unico in direzione mare.

Invece, nel tratto compreso tra via Oreto e via Giovanni Campisi, via Buonriposo è diventata a senso unico verso piazza Guadagna e verso piazza Scaffa. Cambia pure la viabilità in Via Francesco La Colla, che diventa a senso unico verso via Oreto. La via Luigi Manfredi, infine, cambierà senso di marcia: non si proseguepiu in direzione Oreto, ma si procede in senso opposto.