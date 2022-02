Residenti e commercianti continuano a raccogliere firme

Raddoppio del ponte Bailey ed istituzione del doppio senso di marcia su via Oreto: questa è la proposta che stanno portando avanti commercianti e residenti della III Circoscrizione di Palermo, attraverso una petizione popolare. I cittadini hanno deciso di muoversi in prima persona, in seguito al traffico causato in diverse zone del capoluogo siciliano a causa delle nuove restrizioni entrate in vigore sul ponte Corleone. Un problema che rischia di andare avanti per molto tempo e sul quale l’Amministrazione Comunale si è mossa con un’ordinanza ad hoc. Ma ciò non basta ai residenti e agli imprenditori, che chiedono uno sforzo in più all’Amministrazione.

Caos traffico in zona Oreto, parola ai commercianti

Fra i primi firmatari, nonché sostenitore dell’iniziativa vi è Alberto Cusenza. Un commerciante come tanti di via Mendola, che ha deciso di muoversi in prima persona in seguito alla nuova ondata di traffico in zona Oreto. “Stiamo presentando questa petizione per portare l’attenzione su questo caos che si è venuto a creare in zona Oreto, a causa delle restrizioni vigenti sul ponte Corleone. Tutte le macchine che devono convergere verso Bonagia o verso i paesi della costa, si vengono a riversare tutte qui, scendendo da queste piccole strade come via Luigi Manfredi, via Bergamo, ecc. E’ un grosso problema, anche perchè la clientela così non viene. Inoltre, qui ci sono due ospedali, il Policlinico e il Civico. E’ una situazione pesante”.

Difficoltà condivise anche dai residenti. Come Valentina Crapa che, intervistata dalla nostra redazione, ha così descritto l’iniziativa. “La petizione nasca da un’idea di residenti e commercianti. Siamo stanchi. Da quando sono state attuate le nuove restrizioni in viale Regione Siciliana, qui in zona Oreto la situazione è insostenibile. Viviamo fra il traffico e lo smog. Noi proponiamo il raddoppio del ponte Bailey e l’istituzione del doppio senso di marcia su via Oreto. Così si potrebbero liberare le piccole strade della nostra zona”.

Il cambio della viabilità deciso dal Comune

Un’operazione nata per fronteggiare l’ingente afflusso di mezzi registrato nell’area della III Circoscrizione. Una situazione che rischia di andare avanti per molto tempo, con possibili ricadute anche sotto il profilo della vivibilità e del commercio. Proprio in seguito alla chiusura dell’ultimo ingresso sul raccordo di viale Regione Siciliana, a pochi metri dal ponte Corleone, la viabilità cittadina è in tilt. Come mostrato nelle immagini raccolte dalla nostra redazione, si sono registrati incollonamenti di macchine e mezzi pesanti nei quartieri Oreto, Oreto-Stazione, Guadagna e Villagrazia. Un fatto che ha messo in ginocchio la circolazione, soprattutto nelle ore di punta.

A causa dell’appesantimento ulteriore del traffico nella zona Oreto-Stazione, l’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo ha deciso di rivoluzionare il traffico nell’area della III Circoscrizione. Ciò attraverso l’ordinanza 171 del 16 febbraio. Secondo l’atto predisposto dagli uffici, che inizierà ad avere efficacia nei prossimi giorni, il tratto di via Oreto compreso tra via Francesco La Colla e via Buonriposo, diventa a senso unico di marcia. È prevista inoltre la chiusura spartitraffico di monte prospiciente via Pietro Spica. Questo per evitare l’attraversamento di via Oreto in quel punto.

Proprio in via Oreto, nell’incrocio con via Buonriposo, la società AMG provvederà alla sospensione del semaforo che diventa lampeggiante. Via Buonriposo, nel tratto da via Oreto fino a via La Colla, diventa a senso unico in direzione mare. Invece nel tratto compreso tra via Oreto e via Giovanni Campisi, via Buonriposo diventa senso unico verso piazza Guadagna. Cambia pure la viabilità in Via Francesco La Colla, che diventa a senso unico verso via Oreto. La via Luigi Manfredi, infine, cambierà senso di marcia: non si proseguirà piu in direzione Oreto, ma si procederà in senso opposto.