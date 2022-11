Auto contro tram a Palermo, incidente in piazza Ottavio Ziino (FOTO)

Redazione di

29/11/2022

Incidente stradale in centro a Palermo, in piazza Ottavio Ziino. Una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, è finita contro il tram che stava transitando in quel momento. Non si conoscono le condizioni degli occupanti dei mezzi. Sono intervenuti il 118, la polizia municipale per i primi rilievi del caso e verificare dinamica e responsabilità, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Amat per ripristinare la circolazione del tram. Il traffico in zona ha subito dei rallentamenti.







Schianto contro il tram anche ad ottobre

Ancora un incidente nei pressi dei binari del tram a Palermo con auto capovolta e una ferita trasportata in ospedale in codice rosso. E’ accaduto all’alba del 30 ottobre in via Leonardo da Vinci. Una sola la persona rimasta coinvolta, per l’appunto la conducente del mezzo. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per tirarla fuori dall’abitacolo. All’arrivo dei soccorsi l’auto è stata trovata su un fianco proprio accanto ai binari.

Si ipotizza che la conducente, una donna di 64 anni, abbia perso il controllo del mezzo e sia andata a schiantarsi sulle paratie di protezione dei binari del tram. La conseguenza è stata quella che il veicolo si è ribaltato su un fianco. Sul posto i vigili del fuoco che hanno aiutato l’automobilista ad uscire dall’abitacolo all’interno del quale era rimasta incastrata, e un’ambulanza del 118 che ha trasportato la ferita all’ospedale. Non è in pericolo di vita.

In via Leonardo Da Vinci altro incidente a luglio

Si sono rivelati abbastanza frequenti episodi del genere. Nel luglio scorso un’auto è finita contro la ringhiera del tram sempre a Palermo. Una giovane rimase ferita, con lei anche un’altra persona illesa. Fu necessario l’intervento dei vigili del fuoco per tirare fuori dall’abitacolo la ragazza, poi la corsa in ospedale. L’automobile uscì fuori strada proprio in via Leonardo da Vinci, nella parte alta dell’arteria molto trafficata a Palermo. La donna che era al volante perse il controllo del veicolo ed andò dritta a schiantarsi sulla ringhiera metallica di protezione del tram.

In Piazza Ziino altro incidente ad aprile

Nell’aprile scorso si era verificato un altro incidente in piazza Ottavio Ziino: una vettura Smart con due giovani a bordo di 28 e 24 anni è finita contro il tram che stava transitando in via Notarbartolo. I due giovani, un ragazzo e una ragazza, sono stati portati in ospedale a Villa Sofia dai sanitari del 118. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale. Il transito del tram nella linea da Borgo Nuovo alla stazione Notarbartolo è rimasto sospeso per alcune ore.

Incidente sulla statale 117 “Centrale Sicula”

A causa di un incidente frontale tra due veicoli stamattina si sono registrati disagi e la chiusura di un tratto della statale 117 “Centrale Sicula” nell’Ennese.

Al lavoro per lo sgombero della carreggiata

Sul posto sono presenti Anas e le forze dell’ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.

Altro incidente a Gela

Un altro incidente si è verificato sempre sulla statale 117 bis ma in un altro tratto, all’altezza di Gela, nel Nisseno. Un’auto è finita, per cause in corso di accertamento, fuori strada e si è schiantata contro il guardrail. Diversi i feriti anche in questo caso.

Numerosi incidenti negli ultimi giorni

Diversi gli incidenti che si sono verificati negli ultimi giorni un po’ in tutta la Sicilia. A Palermo altre due auto coinvolte con feriti nella tarda serata di domenica in zona Uditore. Nello scontro uno dei due veicoli è andato addirittura a finire sul marciapiede. Entrambi gli occupanti sono finiti all’ospedale a causa delle ferite. La collisione per l’esattezza è avvenuta all’incrocio tra le vie Lulli e Serradifalco intorno alle 21,40. Ad avere la peggio una minicar che si è addirittura ribaltata a causa dell’impatto. All’interno due persone sono state immediatamente soccorse e trasportate in ospedale con alcune ferite. Le loro condizioni non appaiono gravi.

L’altra auto invece è finita fuori strada andando ad invadere il marciapiede.