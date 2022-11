Lo scontro con un’utilitaria finita sul marciapiede

Ennesimo incidente tra due auto a Palermo con feriti accaduto nella tarda serata di ieri in zona Uditore. Nello scontro uno dei due veicoli è andato addirittura a finire sul marciapiede. Entrambi gli occupanti sono finiti all’ospedale a causa delle ferite.

Coinvolta una minicar

La collisione per l’esattezza è avvenuta all’incrocio tra le vie Lulli e Serradifalco intorno alle 21,40. Ad avere una minicar che si è addirittura ribaltata a causa dell’impatto. All’interno due persone sono state immediatamente soccorse e trasportate in ospedale con alcune ferite. Le loro condizioni non appaiono gravi, stando almeno ai primi accertamenti. L’altra auto invece è finita fuori strada andando ad invadere il marciapiede.

I rilievi

Oltre alle ambulanze del 118 sul posto è arrivata anche una pattuglia della sezione infortunistica della polizia municipale. I caschi bianchi hanno effettuato i primi rilievi per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Al momento sono al vaglio le cause, pare comunque che uno dei due veicoli non abbia rispettato il codice della strada non prestando la dovuta precedenza.

Ieri altro incidente nel Palermitano

Appena ieri all’alba si è verificato un altro incidente sulla statale 113 all’altezza di Buonfornello, nel Palermitano, con uno scontro frontale tra due veicoli. Ad avere la peggio un Fiat Fiorino che addirittura è finito fuori strada in seguito al violentissimo impatto. Due i feriti, entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti, trasporto all’ospedale di Cefalù.

Immediati soccorsi

L’allarme è scattato al centralino del distaccamento dei vigili del fuoco di Cefalù alle 6,30. Con loro immediato l’intervento anche delle ambulanze e di una pattuglia dei carabinieri. I pompieri erano stati chiamati per dare supporto dal momento che all’interno dei mezzi era possibile potessero essere rimasti incastrati gli occupanti. In entrambi i casi i due conducenti sono usciti con le loro gambe. Certamente ha avuto più difficoltà chi si trovava a bordo del Fiorino finito fuoristrada e ribaltato. E’ dovuto uscire dal finestrino.