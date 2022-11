E’ successo alle prime luci dell’alba all’altezza di Buonfornello

Incidente all’alba di oggi sulla statale 113 all’altezza di Buonfornello, nel Palermitano, con uno scontro frontale tra due veicoli. Ad avere la peggio un Fiat Fiorino che addirittura è finito fuori strada in seguito al violentissimo impatto. Due i feriti, entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti, trasporto all’ospedale di Cefalù. In corso accertamenti ma pare che non siano in pericolo di vita.

Immediati soccorsi

L’allarme è scattato al centralino del distaccamento dei vigili del fuoco di Cefalù alle 6,30. Con loro immediato l’intervento anche delle ambulanze e di una pattuglia dei carabinieri. I pompieri erano stati chiamati per dare supporto dal momento che all’interno dei mezzi era possibile potessero essere rimasti incastrati gli occupanti. In entrambi i casi i due conducenti sono usciti con le loro gambe. Certamente ha avuto più difficoltà chi si trovava a bordo del Fiorino finito fuoristrada e ribaltato. E’ dovuto uscire dal finestrino.

Il trasporto in ospedale

Entrambi e le persone all’interno dei veicoli sono state trasportate all’ospedale di Cefalù. Erano vigili, hanno riportato contusioni ed escoriazioni. Il più malconcio ovviamente il conducente del mezzo finito fuori strada. Al vaglio le loro condizioni da parte dei medici.

La sequela di incidenti in provincia

Negli ultimi giorni ci sono stati numerosi incidenti nel Palermitano. L’ultimo sulla strada provinciale 5, ad Altofonte, dove addirittura è stato necessario chiudere per qualche ora il tratto di strada sulla Piana – Palermo nei pressi della variante in zona Tusa arredi. Un altro incidente si è verificato a Palermo sotto il ponte di via Belgio. Forse anche a causa di una grossa pozzanghera, un’auto è finita oltre il guardrail. E’ accaduto in viale Regione, nella carreggiata centrale, direzione Trapani. Protagonista un automobilista che, nonostante l’impatto e il “salto” oltre la barriera metallica, non ha riportato gravi ferite. Dopo l’accaduto il traffico è sprofondato nel caos sino all’intervento delle pattuglie della polizia municipale che, oltre ai rilievi, hanno gestito la viabilità in attesa di rimuovere l’utilitaria finita nell’aiuola spartitraffico che separa le due carreggiate.