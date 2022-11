Il mezzo ha sbandato ed ha abbattuto il traliccio

Tragedia sfiorata ieri nella prima serata nel palermitano, nei pressi della bretella autostradale che conduce a Tommaso Natale. Un’auto è uscita fuori strada ed ha colpito un traliccio metallico dell’altezza di una decina di metri. Un impatto talmente violento al punto da far cadere il traliccio al suolo. Per pura fortuna nella caduta il traliccio non ha colpito nessuna auto in transito.

Carreggiata sbarrata

L’incidente è accaduto ieri intorno alle 20,30. L’auto aveva imboccato la bretella autostradale per Tommaso Natale, lungo la A29, quando per cause in corso di accertamento è uscita fuori strada. Il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è finito dritto sul traliccio. Lo schianto è stato anche abbastanza violento ed infatti il traliccio è letteralmente crollato. In pratica ha finito per sbarrare l’intera carreggiata, adagiandosi sulla aiuola opposta.

La paura sulla Palermo Agrigento

Qualche giorno fa, in una dinamica simile, c’era stata tanta paura all’alba sulla Palermo Agrigento dove un’auto era finita fuori strada urtando con estrema violenza contro il guardrail. L’impatto fu tale che rimase letteralmente accartocciata su sé stessa la macchina, aggrovigliata con le stesse barriere stradali. Si era temuto il peggio per la donna che era alla guida, E.P. di 42 anni, unica occupante del mezzo. Fortunatamente quando venne soccorsa era vigile, comunque fu trasferita in ospedale in codice rosso.

Altro giovane nel Palermitano finito fuori strada

Nei giorni scorsi un giovane di 24 anni è finito con l’auto allo stesso modo fuori strada, finendo la sua corsa contro un muro in via Pier Santi Mattarella a Belmonte Mezzagno. Nella zona a tarda sera si era abbattuto un forte temporale. L’automobilista ha perso il controllo dell’Alfa Romeo 159 che stava guidando. Oltretutto il veicolo è cappottato. Il giovane è stato caricato in ambulanza dai sanitari del 118 e portato al pronto soccorso dell’ospedale Civico in codice rosso. Nello stesso muro colpito dall’auto c’è la foto di un altro giovane morto qualche anno prima sempre in un drammatico incidente.