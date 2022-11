Diversi feriti in territorio dell’Ennese

A causa di un incidente frontale tra due veicoli si registrano disagi e la chiusura di un tratto della statale 117 “Centrale Sicula”

La situazione

È temporaneamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, lungo la strada statale 117 bis “Centrale Sicula” al km 48,700, a Piazza Armerina in provincia di Enna. L’interdizione è stata stabilita a causa di uno scontro frontale fra due veicoli. L’incidente ha provato diversi feriti per cui sono necessarie le operazioni di soccorso in sicurezza. Le deviazioni avvengono tra Piazza Armerina Nord e Piazza Armerina Sud su tracciati comunali.

Al lavoro per lo sgombero della carreggiata

Sul posto sono presenti Anas e le forze dell’ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.

Altro incidente a Gela

Un altro incidente si è verificato sempre sulla statale 117 bis ma in un altro tratto, all’altezza di Gela, nel Nisseno. Un’auto è finita, per cause in corso di accertamento, fuori stradale e si è schiantata contro il guardrail. Diversi i feriti anche in questo caso.

Numerosi incidenti negli ultimi giorni

Diversi gli incidenti che si sono verificati negli ultimi giorni un po’ in tutta la Sicilia. A Palermo altre due auto coinvolte con feriti accaduto nella tarda serata di domenica in zona Uditore. Nello scontro uno dei due veicoli è andato addirittura a finire sul marciapiede. Entrambi gli occupanti sono finiti all’ospedale a causa delle ferite. La collisione per l’esattezza è avvenuta all’incrocio tra le vie Lulli e Serradifalco intorno alle 21,40. Ad avere una minicar che si è addirittura ribaltata a causa dell’impatto. All’interno due persone sono state immediatamente soccorse e trasportate in ospedale con alcune ferite. Le loro condizioni non appaiono gravi, stando almeno ai primi accertamenti. L’altra auto invece è finita fuori strada andando ad invadere il marciapiede.

Ieri altro incidente nel Palermitano

Appena l’altro ieri all’alba si è verificato un altro incidente sulla statale 113 all’altezza di Buonfornello, nel Palermitano, con uno scontro frontale tra due veicoli. Ad avere la peggio un Fiat Fiorino che addirittura è finito fuori strada in seguito al violentissimo impatto. Due i feriti, entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti, trasporto all’ospedale di Cefalù.