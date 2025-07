Tamponamento a catena

E’ di due feriti, tra cui un bambino, il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla Statale 194 , tra Francofonte e Lentini, che ha coinvolto tre auto ed una motocicletta.Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, i veicoli procedevano nella stessa direzione fino a quanto si è registrato un tamponamento a catena.L’uomo alla guida della moto è stato sbalzato dalla sella, rimanendo contuso, mentre il bambino era in una delle auto risucchiate nell’impatto. I due sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini ma secondo alcune fonti le loro condizioni sarebbero buone.L’incidente ha creato disagi alla circolazione, la strada, peraltro al centro di altri scontri tra cui diversi mortali. I vigli del fuoco sono stati tra i primi ad intervenire sul luogo dell’impatto, prestando le prime cure alle persone mentre per risalire alle responsabilità i carabinieri hanno avviato le indagini.Un in cidente stradale si è verificato stamane alle 10,40 sulla Strada provinciale 43 tra Nicosia ed Agira. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due auto che, stando ad una prima ricostruzione, si sono scontrate frontalmente.Due le persone che sono rimaste ferite: sono state estratte e soccorse dai vigili del fuoco per poi essere trasferite all’ospedale di Nicosia. Le indagini sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Nicosia