ferito il conducente

Un incidente stradale è avvenuto questa notte sul tratto di strada tra Pachino ed Ispica. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, il conducente di un Tir, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro le protezione (Foto di Ivan Sortino)

Ferito il conducente

La vittima, stando alle prime informazione, avrebbe rimediato solo delle contusioni, per cui non si troverebbe in gravi condizioni. Si tratterebbe di un incidente autonomo, infatti non sembra che siano coinvolti altri mezzi nell’episodio. E’ stato necessario l’intervento di un gru per portare via il Tir che occupava la strada, rendendo impossibile il transito dei veicoli.

Sangue sulle strade siciliane

E’ un momento drammatico in Sicilia per via degli incidenti stradali che hanno causato morti. Sarebbe stata fatale l’alta velocità per le sei persone morte in un incidente stradale avvenuto ieri nella provincia di Trapani.

I sei morti nel Trapanese

I primi rilievi hanno accertato che i due veicoli coinvolti, un’Alfa 159 e un Doblò, percorrevano un rettilineo sulla strada provinciale 16 e si sono scontrati frontalmente, perché uno dei due mezzi ha invaso la corsia opposta colpendo l’altra auto che veniva in senso contrario.

Una donna in Rianimazione

Intanto un’altra donna è stata ricoverata in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Si tratta di Maria Pia Giambona anche lei di Erice 34 anni.

Inchiesta della procura

La Procura di Trapani ha aperto un’indagine. Sono state poste sotto sequestro le salme dei conducenti dei due mezzi che si sono scontrati. Sui corpi sarà eseguita una approfondita autopsia. Le altre salme, quelle delle altre quattro vittime, sono state, invece, restituite alle famiglie per celebrare i funerali.

Incidente nel Palermitano

Ieri si è verificato un tamponamento fra un’Alfa Romeo Stelvio e una Fiat Panda sulla rampa di accesso alla cittadina di Carini per chi proviene da Palermo lungo l’autostrada A 29.