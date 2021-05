la vittima è di rosolini

Incidente mortale nel Siracusano, nel tratto tra Rosolini e Modica

Un giovane di 18 anni ha perso la vita dopo l’impatto tra la sua auto ed altri 2 mezzi

La vittima è Salvatore Papaleo, che viveva a Rosolini

Le indagini sono condotte dai carabinieri

Aperta una inchiesta per omicidio stradale

Un giovane di 18 anni, Salvatore Papaleo, è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri nel tratto tra Rosolini e Modica. La vittima, residente a Rosolini, secondo una prima ricostruzione, si trovava a bordo di una macchina ma, per cause da accertare, è rimasto coinvolto nell’impatto con altri due mezzi che non ha scampo.

Inchiesta per omicidio stradale

Il cuore del ragazzo ha smesso di battere, inutili i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita ed ora sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta per omicidio stradale dalla Procura di Siracusa. I mezzi sono stati posti sotto sequestro dai carabinieri della Compagnia di Noto, al comando del capitano Paolo Perrone, che compiranno gli accertamenti per stabilire le cause e soprattutto le responsabilità in questo nuovo incidente sulle strade siciliane. Sono stati avvertiti i familiari del ragazzo, bisognerà ancora capire se la magistratura intende disporre l’autopsia o restituire la salma ai parenti per la celebrazione del rito funebre.

Morti nel Ragusano

Nei giorni scorsi, nel Ragusano si sono consumate due tragedie. Nell’ultima, tra Modica e Pozzallo, in contrada Zimmardo Bellamagna a perdere la vita è stato il passeggero in sella alla motocicletta mentre è morto al trauma center dell’ospedale Cannizzaro di Catania Franco Campailla, il 79enne di Scicli investito da un autocarro all’ingresso di Marina di Modica. Una scia di sangue che sta interessando la Sicilia orientale, in particolare la zona compresa tra Siracusa e Ragusa. Come spesso sostengono le forze dell’ordine, dietro gli incidenti ci sono velocità e distrazione: ed è quello che intendono svelare gli inquirenti per tutti questi casi.

Incidente nell’Agrigentino

Ieri, un incidente mortale è avvenuto in prossimità di Campobello di Licata, nell’Agrigentino. Un trentunenne, Angelo Pio La Mendola, è morto ieri sera dopo un incidente stradale verificatosi lungo la strada statale 123 all’incrocio con via Peppino Impastato. Il trentunenne – secondo le ricostruzioni dei carabinieri – avrebbe perso il controllo dell’auto, una Bmw serie 1, che stava guidando, finita poi contro un albero.