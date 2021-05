incidente stradale all'ingresso di marina di modica

E’ deceduto al Cannizzaro di Catania un uomo vittima di un incidente stradale

Lo scontro tra il suo scooter ed un camion è avvenuto a Marina di Modica

La Procura ha aperto una inchiesta per omicidio stradale

E’ morto al trauma center dell’ospedale Cannizzaro di Catania Franco Campailla, il 79enne di Scicli investito ieri pomeriggio da un autocarro all’ingresso di Marina di Modica.

Lo scontro tra il camion e lo scooter

La vittima , a bordo del suo scooter pare avesse imboccato la strada di accesso alla frazione rivierasca mentre sopraggiungeva il mezzo pesante dalla strada opposta. Nell’impatto lo scooter è finito sotto l’autocarro. L’elicottero del 118,intervenuto direttamente sul luogo dell’incidente, aveva trasportato l’anziano al Trauma Center dell’Ospedale Cannizzaro di Catania dove è deceduto per le gravi ferite riportate.

Inchiesta per omicidio stradale

La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale al fine di accertare le responsabilità in questo incidente costato la vita all’uomo di 79 anni. Gli agenti della Polizia municipale di Modica, che conducono le indagini, hanno posto sotto sequestro i mezzi coinvolti, come disposto dall’autorità giudiziaria.

Gli accertamenti dei periti consentiranno di stabilire, con maggiore esattezza, la dinamica dello scontro. Inoltre, gli inquirenti stanno verificando se nella zona in cui si è registrato il drammatico incidente ci siano delle telecamere di sicurezza che potrebbero aver filmato i momenti salienti dello scontro.

I testimoni

Sono stati sentiti, già nella serata di ieri, alcuni testimoni, gli stessi che hanno dato l’allarme e provato a prestare le prime cure alla vittima.

Tra questi anche il conducente del camion che era piuttosto scosso. L’uomo non avrebbe fatto in tempo ad evitare l’impatto che resterà per sempre nella sua testa. Difficile che gli inquirenti dispongano l’autopsia sul corpo senza vita del 79enne: le cause del decesso appaiono abbastanza chiare, riconducibili al drammatico impatto tra il suo scooter ed il mezzo pesante. La famiglia, avvertita dell’incidente nella serata di ieri, attende che la salma venga dissequestrata per poter organizzare il rito funebre e dare l’ultimo saluto al loro congiunto.