Incidente stradale sulla Statale 514

Un camion si è ribaltato all’altezza di un cavalcavia

Intervento della polizia

Tanti i disagi alla circolazione

Un camion, per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, si è ribaltato sulla Statale 514 tra Ragusa e Catania, in contrada Coffa Dicchiara, all’altezza del bivio per Licodia. Il mezzo trasportava sabbia, finita sull’asfalto, e poco dopo l’incidente, avvenuto in prossimità di un cavalcavia, sono stati chiamati i soccorsi per le cure al conducente.

Traffico in tilt

Le sue condizioni sono da verificare, ma anche le forze dell’ordine anche perché il tratto era diventato pericoloso per la presenza del camion e del carico. Sul posto, infatti, si sono recati gli agenti di polizia che hanno creato un corridoio per consentire ai mezzi in transito di poter passare ed evitare un ingorgo di proporzioni gigantesche.

Le indagini della polizia

Nel corso della mattinata, gli inquirenti hanno sentito i testimoni, gli stessi che hanno prestato le prime cure al ferito e poi dato l’allarme ma una ricostruzione dettagliata potrà essere data non appena sarà ascoltato il racconto del conducente.

FOTO E VIDEO FORNITI DA FRANCO ASSENZA