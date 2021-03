tragedia a chiaramonte gulfi

Motociclista muore dopo un impatto con un camion

L’incidente è avvenuto nella zona di Chiaramonte Gulfi

L’uomo lascia la compagna e due bambini

Aperta inchiesta per omicidio stradale

Un uomo di 35 anni, Adriano Parisi, di Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, è morto in ospedale, all’ospedale Guzzardi di Vittoria, dopo un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri in contrada Orto Rabbito tra la sua moto ed un camion.

Lo scontro

Un impatto piuttosto violento, secondo le prime testimonianze, ma sono ancora poco note le cause dello scontro, verificatosi in prossimità di un incrocio. I soccorritori lo hanno prima accompagnato al Pronto soccorso di Villaggio Gulfi ma le sue condizioni sono apparse subito gravi, per cui si è deciso di trasferirlo all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Morte in ospedale

Le lesioni riportate su gran parte del corpo erano troppo gravi, incompatibili con la vita. Nonostante i tentativi dei medici di tenerlo aggrappato alla vita, il suo cuore ha cessato di battere. L’uomo lascia una compagna e due figli, travolti dalla tragedia, che ha sconvolto la comunità di Chiaramonte Gulfi, la città di origine del 35enne, molto conosciuto.

L’inchiesta

La Procura di Ragusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale ed attende di conoscere le relazioni delle forze dell’ordine intervenute immediatamente dopo lo scontro. Sarà sentito il conducente del camion mentre i mezzi, come accade in queste circostanze, saranno sottoposti a sequestro.

