Una vicenda ancora tutta da chiarire su cui sta indagando la procura. L’inchiesta è stata aperta dall’autorità giudiziaria di Messina sulla morte dell’insegnante quarantenne. Non sarebbe avvenuta per un incidente stradale come ipotizzato inizialmente.

Ieri notte la donna che viveva a Monforte San Giorgio, ma insegnava a Villafranca, dopo aver sbandato più volte con la sua auto lungo la tangenziale Messina- Palermo, è andata a sbattere contro il guardrail. La donna, dopo un leggero impatto senza conseguenze contro le barriere autostradali, sarebbe scesa dalla macchina per scavalcare il guardrail e lanciarsi nel vuoto. Una ipotesi su cui indaga la procura che ha acquisto la relazione della polizia e ascoltato il marito.

La donna era madre di due bambine ed era molto stimata da chi la conosceva.

A Sant’Agata di Militello, ieri mattina una studentessa del primo anno del liceo, si sarebbe lanciata dalla finestra dei bagni della scuola. Subito soccorsa e trasportata in ospedale, però, è deceduta. Avrebbe lasciato una lettera ai genitori e diversi messaggi ai compagni di scuola.