È successo a Sant'Agata di Militello

Una 14enne si sarebbe lanciata dalla finestra di un liceo di Sant’Agata Militello .

. La ragazza è ricoverata all’ospedale Papardo di Messina.

Ha lasciato una lunga lettera d’addio.

Dramma nella mattinata di oggi a Sant’Agata Militello, nel Messinese. Una studentessa di 14 anni, intorno alle 11, si sarebbe lanciata dalla finestra del secondo piano del liceo Sciascia-Fermi che frequenta.

Come appreso da Adnkronos, la liceale ha lasciato una lunga lettera di addio in cui ha chiesto scusa ai genitori e agli amici per il gesto, di cui non si conoscono i motivi. Come riportato su Tempostretto.it, la ragazza è in prognosi riservata e sembra che non sia in pericolo di vita: ha riportato diversi traumi, sia alla parte superiore che inferiore del corpo. A lanciare l’allarme è stato un passante che ha visto la ragazzina venire giù dal secondo piano del presso di contrada Muti.

La 14enne è stata portata in elisoccorso all’ospedale Papardo di Messina dove è in prognosi riservata. La Procura di Patti (Messina), guidata dal Procuratore Angelo Vittorio Cavalli, ha aperto un’inchiesta. In queste ore saranno sentiti i genitori della ragazzina.

Aggiornamento alle 21.38.