l'incidente nel ragusano, vani i soccorsi

Incidente stradale mortale a pochi chilometri da Scoglitti

A perdere la vita Giovanni Di Stefano, aveva 25 anni

Il furgoncino sul quale viaggiava è andato a schiantarsi contro un muro

Immediato l’intervento del 118 ma per il giovane non c’è stato nulla da fare

Un ragazzo di 25 anni, Giovanni Di Stefano, è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera a pochi chilometri da Scoglitti lungo la provinciale per Vittoria.Il furgoncino sul quale viaggiava, per motivi ancora da accertare, è andato a schiantarsi sul muro che delimita la carreggiata, ribaltandosi.

Vani i soccorsi

Il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo riportando traumi gravissimi. Gli uomini della Polizia Locale e le ambulanze del 118 hanno prestato i primi soccorsi, ma per il giovane l’urto è stato fatale.

Quella stessa strada è già stata teatro di un gravissimo incidente: il 22 novembre 2016 quattro persone persero la vita in un impatto molto simile.

Altri incidenti stradali mortali recentemente in Sicilia

Altre persone hanno perso la vita sulle strade recentemente in Sicilia.

Il 20 marzo, un tragico impatto sulla strada statale 113 nei pressi del cimitero di Santa Flavia (Pa). Nello scontro tra due mezzi una persona è deceduta.

Nella zona dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli agenti del commissariato di Bagheria ed i vigili del fuoco.

La vittima dell’incidente a Santa Flavia (Pa) si chiamava Alfredo D’Amato 58 anni. Aveva una ditta di autotrasporti. L’uomo era a bordo di una Fiat Panda che si è scontrata con una Seat Ibiza. Oltre alla vittima nell’incidente sono stati soccorsi dal 118 altri due automobilisti le cui condizioni sono apparse molto serie.

I rilievi sono stati condotti dagli agenti del commissariato di Bagheria.

Tornando nel Ragusano, appena due giorni fa, un uomo di 35 anni, Adriano Parisi, di Chiaramonte Gulfi, è morto all’ospedale Guzzardi di Vittoria, dopo un incidente stradale avvenuto in contrada Orto Rabbito tra la sua moto ed un camion.

Un impatto piuttosto violento, secondo le prime testimonianze, ma sono ancora poco note le cause dello scontro, verificatosi in prossimità di un incrocio. I soccorritori lo hanno prima accompagnato al Pronto soccorso di Villaggio Gulfi ma le sue condizioni sono apparse subito gravi, per cui si è deciso di trasferirlo all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Le lesioni riportate su gran parte del corpo erano troppo gravi. Nonostante i tentativi dei medici di tenerlo aggrappato alla vita, il suo cuore ha cessato di battere. L’uomo lascia una compagna e due figli, travolti dalla tragedia, che ha sconvolto la comunità di Chiaramonte Gulfi, la città di origine del 35enne, molto conosciuto.La Procura di Ragusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale ed attende di conoscere le relazioni delle forze dell’ordine intervenute immediatamente dopo lo scontro. Sarà sentito il conducente del camion mentre i mezzi, come accade in queste circostanze, sono stati sottoposti a sequestro.

Sangue sulle strade siciliane

Ancora due giorni fa, un giovane è sceso dell’auto per portare soccorso alle vittime di un incidente appena avvenuto in autostrada, sulla A20, lungo la corsia in direzione Palermo, sul viadotto Tarantonio poco prima di Villafranca ma è stato travolto e ucciso sul colpo da un mezzo che stava sopraggiungendo. La generosità e il senso civico sono costati cari a Riccardo Maestrale, un militare di 22 anni originario di Lecco ma residente a Milazzo.

(foto tratta da Ragusa Oggi)