Incidenti, scontro tra 2 auto ad Augusta, macchina contro muro a Siracusa

Redazione di

10/10/2023

Due incidenti stradali si sono verificati tra questa notte e stamane nel Siracusano. Poco dopo le 24, una macchina con a bordo una coppia di giovani è finita contro un muretto mentre stava percorrendo la Panoramica.

Incidente alla Panoramica

Non si conoscono le cause dell’impatto, avvenuto in modo autonomo senza il coinvolgimento di altri veicoli, forse una distrazione da parte del conducente ma questo lo valuteranno gli agenti della Polizia municipale. I due occupanti non hanno riportato lesioni gravi, solo un grande spavento.

Scontro ad Augusta

Questa mattina, invece, un incidente stradale tra due auto è avvenuto in prossimità della zona industriale di Augusta: per cause che sono al vaglio dei carabinieri, le macchine si sono scontrate ed una delle due è finita contro il guard-rail che è stato sfondato. Le persone ferite sono state trasferite in ospedale per degli accertamenti.

Incidente sulla Statale 114

Un grave incidente stradale si è verificato sabato, intorno alle 11, sulla statale 114, tra Siracusa e Catania, dove si concentra tutto il traffico dopo la chiusura dell’autostrada dallo svincolo di Augusta per lavori. Sono rimaste coinvolte tre auto e c’è un ferito grave, che è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Si trova in prognosi riservata mentre gli altri occupanti delle macchine hanno riportato delle contusioni ma non giudicate serie. Sulle cause dell’impatto sono al lavoro i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze degli automobilisti per riuscire a comprendere le quote di responsabilità in questo scontro, avvenuto poco dopo il Pane condito, ad Agnone Bagni. L’incidente ha creato delle lunghe code, il traffico è rimasto paralizzato per almeno un’ora e mezza.