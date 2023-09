Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è al castello di Maniace ad Ortigia per ricevere il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier.

“Walter, le regole Ue non siano ottuse”

“Signor presidente, Caro Frank Walter, è un grande piacere incontrarti ed è un grande onore averti ancora una volta in Italia. Per me è particolarmente un piacere averti qui in Sicilia. Abbiamo l’occasione di riaffermare, attraverso il premio alle municipalità il rapporto intenso che lega i nostri due popoli e scambiare qualche idea sul momento attuale e sulle nostre straordinariamente eccellenti relazioni bilaterali. Benvenuto”, ha detto Mattarella, ricevendo il presidente tedesco.

“Dobbiamo trovare un’intesa sulla proposta per regole condivise sul bilancio Ue. Sì a regole di bilancio rigorose, ma il rigore non sia ottuso e cieco, ma abbia come obiettivo la crescita, tenendo conto di fenomeni come il rallentamento dell’economia cinese e le conseguenze della guerra in Ucraina. Il bilancio europeo deve essere ambizioso per affrontare le sfide fondamentali come la transizione ecologica e digitale”, ha affermato Mattarella nel colloquio con Steinmeier.

Il premio e la visita di Steimer

“Questo Premio è nato in occasione di una visita del Presidente Steinmeier a Milano, nel settembre 2020, appena usciti dalla fase più drammatica della pandemia. Lì ci confrontammo sull’idea di come dare stabilità al rapporto emerso anche in quel momento così buio, in cui ebbe a manifestarsi con forza il valore della solidarietà: tra le persone, ma anche tra le istituzioni di Germania e d’Italia”, ha detto Mattarella.

Il capo dello Stato italiano prosegue: “Tra le molte iniziative partite dalla base, emergevano quelle messe in atto dalle Amministrazioni locali, sovente in maniera spontanea e con risultati al di là di ogni aspettativa. Si usa dire che i Comuni sono il livello istituzionale più vicino ai cittadini, dunque quello più adatto a mettere in rapporto diretto le persone dei due Paesi. ;Sono innumerevoli le Municipalità tedesche e italiane che hanno in vigore rapporti di partenariato e gemellaggio. Relazioni d’amicizia che sono nate, talvolta, sulle sofferenze lasciate dalla Seconda Guerra Mondiale”.

La cerimonia al Teatro comunale di Siracusa

La cerimonia si tiene al Teatro comunale di Siracusa nel centro storico di Ortigia. Con loro l’ex ministro Paola Severino, il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, il prefetto Giusi Scaduto, e il sindaco della città aretusea Francesco Italia.

Fuori dal teatro un centinaio di persone che hanno cercato di richiamare l’attenzione del presidente sventolando anche qualche bandierina tricolore e urlando “Siracusa è con te”. I due presidenti sono entrati in Teatro sulle note dell’inno italiano e dell’inno tedesco suonate dall’orchestra del liceo classico Tommaso Gargallo.

Il premio, nato nel 2020, prevede riconoscimenti a 5 sindaci italiani e 5 tedeschi. Il “Premio dei Presidenti”, istituito nel settembre 2020, in occasione della visita a Milano del Presidente Federale tedesco Frank-Walter Steinmeier, ed assegnato per la prima volta nel 2021, vuole valorizzare e sostenere lo sviluppo di forme innovative di gemellaggio.

