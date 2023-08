l'allarme dato dalla moglie della vittima

Nella serata di ieri, un giovane agente della Polizia municipale di Siracusa, D.M., libero dal servizio, ha tratto in salvo un uomo vittima di un infarto. Secondo la sua ricostruzione, il vigile urbano si trovava a Noto sulle gradinate della chiesa dell’Immacolata, in attesa di essere chiamato dal responsabile di un ristorante adiacente alla chiesa, ha notato una donna.

Chiedeva aiuto per suo marito privo di conoscenza, per cui, l’agente, intervenuto immediatamente, si era accorto che l’uomo era vittima di un arresto cardiaco. Pertanto, ha effettuato il massaggio cardiaco ma notando che non era sufficiente ha praticato la respirazione bocca a bocca, continuando con il massaggio cardiaco. Poco dopo pochi secondi, l’uomo ha ripreso conoscenza ed ha cominciato a respirare. Successivamente, lo stesso agente ha chiamato i soccorsi del 118, che appena giunti sul luogo hanno trasferito la vittima in ospedale.