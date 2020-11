l'edificio ospita 2 istituti

La positività al Covid19 di un insegnante, ha convinto l’amministrazione comunale di Pachino, guidata dai commissari prefettizi, a chiudere, per l’ennesima volta, il plesso Rubera che ospita gli istituti scolastici Silvio Pellico e Vitaliano Brancati. “Sia pur a fronte di una situazione sotto controllo sul fronte dei contagi nel territorio comunale, si è reso tuttavia necessario adottare in via precauzionale una ordinanza di sospensione per due giorni dell’attività didattica nel Plesso Rubera per sospetto caso di positività al covid19”, a partire da lunedì prossimo 23 novembre”. fanno sapere i commissari.

Secondo quanto emerso dalle informazioni fornite dal Comune, l’insegnante, asintomatico, ha scoperto di essere rimasto contagiato dopo essersi sottoposto al tampone rapido.

“Si tratta quindi di una decisione assunta nell’esclusivo interesse – spiegano dall’amministrazione comunale di Pachino – di tutelare la salute pubblica, specie le fasce più deboli, ma nella consapevolezza che bisogna tenere sempre alta l’attenzione, la stessa Commissione rinnova l’invito alla cittadinanza ad assumere atteggiamenti responsabili per il bene di tutti perché “la diffusione del virus dipende molto dai nostri comportamenti quotidiani”.

In Sicilia si superano i 35mila attuali positivi al covid19 e nel corso della settimana appena finita si toccano due record: quello dei decessi e quello delle guarigioni. Due record di segno opposto che sono accompagnati da un incremento dei contagi che non rappresenta, però, il vero picco anche per effetto del repentino calo dei tamponi nel fine settimane, questa volta più marcato degli altri week-end.

I dati forniti dalla Protezione civile sono stati elaborati su base settimanale dall’Ufficio Statistica del Comune di Palermo e sono dati la cui interpretazione ha sempre generato scontri con la Regione ogni volta che vengono diffusi.

Sette i punti di analisi rilevanti. In primo luogo nella settimana appena conclusa i nuovi positivi sono 11597, valore più elevato dall’inizio dei controlli (il 13% in più rispetto alla settimana precedente, quando però l’incremento era stato del 21,9%). I tamponi positivi sono pari al 17,6% dei tamponi totali effettuati nella settimana (la settimana precedente erano il 16,2%) ma va rilevato come la percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi effettuati nell’arco della pandemia è pari al 6% (la settimana precedente 5,1%).