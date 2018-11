è accaduto a pachino

Gli agenti del commissariato di Pachino hanno denunciato un 24enne residente a Pachino per maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della compagna, coetanea. Al giovane è stata notificata anche la misura cautelare personale del divieto di dimora nel comune di Pachino e di accesso in tutto il comprensorio comunale.

Secondo la polizia il 24enne avrebbe maltrattato abitualmente la compagna con ingiurie, minacce e percosse, procurandole un grave danno psicofisico.

La donna avrebbe iniziato ad assumere farmaci e sarebbe stata costretta a cambiare le proprie

abitudini di vita.