la vittima ha riportato delle lesioni

Gli agenti del commissariato di Noto, al termine di un’indagine, hanno denunciato un uomo di 38 anni, con precedenti penali, per lesioni personali, minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto fornire indicazioni sulla propria identità personale.

Il passaggio del Giro d’Italia a Noto

Secondo quanto riferito dalla Questura di Siracusa, nella giornata del 10 maggio, in via dei Mille, a Noto, si attendeva il passaggio dei ciclisti in occasione della tappa siciliana, partita da Avola e conclusa sull’Etna, ma il 38enne, piuttosto impaziente non avrebbe voluto affatto aspettare, anzi la sua idea era di transitare con la sua macchina, forzando il blocco allestito con le transenne.

Le minacce al poliziotto

E’ stato affrontato da un poliziotto che gli ha spiegato l’impossibilità del suo piano ma il 38enne, per nulla convinto e piuttosto arrabbiato, avrebbe aggredito e minacciato l’agente.

Vittima travolta con l’auto

Poi, dopo essersi messo in macchina ha travolto, con una manovra, il poliziotto, che si è procurato delle lesioni, come emerso al termine degli accertamenti medici al Pronto soccorso.

Era ai domiciliari

L’uomo, dai controlli sui terminali delle forze dell’ordine, risultava sottoposto a detenzione domiciliare con

autorizzazione ad assentarsi in specifici orari per provvedere alle proprie esigenze